Прикордонна служба підтвердила початок відведення військ РФ

11:07 28 квітень Київ, Україна

Розвідка Держприкордонслужби України повідомила, що РФ почала відведення військ від кордону України, але тільки в одному напрямку.





Про це в середу, 28 квітня, заявив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато... На цей момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

Відзначається, що залишається скупчення сил і техніки противника у військових таборах біля Воронежа і міста Богучар у Воронезькій області, яке знаходиться за декілька десятків кілометрів від кордону з Україною.