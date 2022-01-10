Прикордонна служба підтвердила початок відведення військ РФ
11:07 28 квітень Київ, Україна
Розвідка Держприкордонслужби України повідомила, що РФ почала відведення військ від кордону України, але тільки в одному напрямку.
Про це в середу, 28 квітня, заявив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.
"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато... На цей момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.
Відзначається, що залишається скупчення сил і техніки противника у військових таборах біля Воронежа і міста Богучар у Воронезькій області, яке знаходиться за декілька десятків кілометрів від кордону з Україною.
"Що стосується тих польових таборів у Воронезькій області, то ми ніякого руху там поки не бачимо", - підкреслив глава ДПСУ.
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