Прикордонні пункти Росії на кордоні з ОРДЛО працюють лише на в'їзд

Росія вкотре вирішила показати себе захисницею братів-слов'ян. Все йде за відпрацьованими раніше сценаріями: обіцянка пільг, матеріальної допомоги та житла. Але якщо хтось не пам'ятає поневіряння Росією-матінкою біженців з Кавказу, то вже точно можна згадати долю біженців з Донбасу в 2014-му році.
І ось чергова замануха. Як повідомив сьогодні, 19 лютого, представник прикордонного управління УФСБ у Ростовській області, починаючи з 9-00 за московським часом усі пункти пропуску на кордоні з Україною тепер працюють лише на в'їзд.
А вже з 10-00 рішенням влади на Ростовщині запроваджено режим надзвичайної ситуації.. Як пояснив губернатор Василь Голубєв, це було викликане зростанням кількості біженців із Донбасу.
Прибуттям евакуйованим людям обіцяють виплати у розмірі 10 тисяч рублів (3,7 тис грн). Це середньомісячна соціальна виплата, на яку навіть ім'я житло росіяни ледве виживають.
А тим часом у ДНР вже прозвітували про перебіг першої доби евакуації.
Відправлення народу до країни агресора йде як автобусами, особистим транспортом, і поїздами.
Що чекає на біженців цього разу? У РФ обіцяють теплі краї: Краснодарський край (до 20 тисяч), Курська, Воронезька, Білгородська, Орловська, Брянська, Московська області (до 10 тисяч). Чому тільки не кажуть, що, як і минулого разу кинуть їх на самовиживання, запропонувавши масу житла та роботи в Сибіру та Далекому Сході?
Нагадаємо, напередодні в "ДНР" та ЛНР" розпочалася операція з панічної евакуації населення до Росії, при цьому сплив той факт, що всі термінові оголошення було підготовлено та знято на відео ще за два дні до того.
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