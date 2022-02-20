Прикордонні пункти Росії на кордоні з ОРДЛО працюють лише на в'їзд

Росія вкотре вирішила показати себе захисницею братів-слов'ян. Все йде за відпрацьованими раніше сценаріями: обіцянка пільг, матеріальної допомоги та житла. Але якщо хтось не пам'ятає поневіряння Росією-матінкою біженців з Кавказу, то вже точно можна згадати долю біженців з Донбасу в 2014-му році.

І ось чергова замануха. Як повідомив сьогодні, 19 лютого, представник прикордонного управління УФСБ у Ростовській області, починаючи з 9-00 за московським часом усі пункти пропуску на кордоні з Україною тепер працюють лише на в'їзд.

А вже з 10-00 рішенням влади на Ростовщині запроваджено режим надзвичайної ситуації.. Як пояснив губернатор Василь Голубєв, це було викликане зростанням кількості біженців із Донбасу.

Прибуттям евакуйованим людям обіцяють виплати у розмірі 10 тисяч рублів (3,7 тис грн). Це середньомісячна соціальна виплата, на яку навіть ім'я житло росіяни ледве виживають.

А тим часом у ДНР вже прозвітували про перебіг першої доби евакуації.

"Станом на 06:30 19 лютого 2022 року кількість евакуйованого населення становила 6603 особи, з них 2436 дітей", - йдеться у повідомленні.

Відправлення народу до країни агресора йде як автобусами, особистим транспортом, і поїздами.

Що чекає на біженців цього разу? У РФ обіцяють теплі краї: Краснодарський край (до 20 тисяч), Курська, Воронезька, Білгородська, Орловська, Брянська, Московська області (до 10 тисяч). Чому тільки не кажуть, що, як і минулого разу кинуть їх на самовиживання, запропонувавши масу житла та роботи в Сибіру та Далекому Сході?

Нагадаємо, напередодні в "ДНР" та ЛНР" розпочалася операція з панічної евакуації населення до Росії, при цьому сплив той факт, що всі термінові оголошення було підготовлено та знято на відео ще за два дні до того.