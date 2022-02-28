Прикордонники, що захищали острів Зміїний, живі та перебувають у полоні у російських окупантів

14:34 28 лютий Київ, Україна





Про це пресслужба Військово-морських сил ЗСУ Українські морські піхотинці та прикордонники, які мужньо захищали острів Зміїний, живі й на цей момент перебувають у полоні у російських окупантів.Про це пресслужба Військово-морських сил ЗСУ повідомила 28 лютого у Facebook.



"Ми дуже раді дізнатися, що наші побратими живі та з ними все добре!"

Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що нібито влада України «забула» про «похорон» своїх підлеглих.

При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через відсутність БК вони не змогли продовжити захист острова.

У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розбили інфраструктуру острова: маяк, вежі, антени тощо. Відповідно зв'язок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв'язатися з особовим складом і дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доставити допомогу за морськими піхотинцями.

Підсумовуючи сказане, хочемо додати, ворог ще раз продемонстрував свою сутність. І знову довів, що віри та правди у його діях та словах немає. А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням та усією душею", - заявили Військово-морські сили ЗСУ.