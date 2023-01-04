Прикордонники відбили атаки армії росії на Бахмутському напрямку

18:14 04 січня Київ, Україна

За даними Держприкордонслужби, стало відомо, що на Бахмутському напрямку українські прикордонники відбили штурм ворога і контратакою захопили позиції окупантів.



Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.