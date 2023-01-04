Прикордонники відбили атаки армії росії на Бахмутському напрямку
18:14 04 січня Київ, Україна
За даними Держприкордонслужби, стало відомо, що на Бахмутському напрямку українські прикордонники відбили штурм ворога і контратакою захопили позиції окупантів.
Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.
"Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Проте штурм провалився. У ході бою охоронці кордону знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили. Бійці просунулися на 300 метрів і закріплюються на нових позиціях", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
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