Прикордонники відбили атаки армії росії на Бахмутському напрямку

18:14 04 січня Київ, Україна

За даними Держприкордонслужби, стало відомо, що на Бахмутському напрямку українські прикордонники відбили штурм ворога і контратакою захопили позиції окупантів.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.
 
"Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Проте штурм провалився. У ході бою охоронці кордону знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили. Бійці просунулися на 300 метрів і закріплюються на нових позиціях", - йдеться у повідомленні ДПСУ.