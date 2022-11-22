Прикордонники білорусі намагаються перехопити українські дрони
16:54 22 листопада Київ, Україна
Білоруські прикордонники намагаються глушити та перехоплювати українські дрони, які використовує Держприкордонслужба для спостереження за територією, але безрезультатно.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити нам можливість спостереження за лінією кордону. І неодноразово вони намагалися перехопити управління безпілотниками та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам", - розповів Демченко.
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