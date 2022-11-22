Прикордонники білорусі намагаються перехопити українські дрони

16:54 22 листопада Київ, Україна

Білоруські прикордонники намагаються глушити та перехоплювати українські дрони, які використовує Держприкордонслужба для спостереження за територією, але безрезультатно.



Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.