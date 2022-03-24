Російська журналістка, яка вчора загинула у Києві, належала до російської опозиції

15:31 24 березня Київ, Україна

Журналістка The Insider (у рф визнано ЗМІ-іноагентом) Оксана Бауліна загинула у Києві під час виконання редакційного завдання, вона мала безпосереднє відношення до російської опозиції.



Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу у Ukraine Media Centre Kyiv.



Антон Геращенко зазначив, що вчора ввечері було завдано мінометного удару росією по Києву, внаслідок якого загинула журналістка Оксана Бауліна. Дівчина під час обстрілу документувала обстріл важкого озброєння, який росія зробила раніше.



«Оксана Бауліна була опозиційною до російської влади журналісткою. В Україну приїхала, щоб документувати всі злочини росії. На території нашої держави воно знаходилося абсолютно легально. Тіло загиблої журналістки буде передано до Латвії, де мешкають її батьки», - сказав радник голови МВС.



Він також додав, що разом із журналісткою загинув ще один громадянин України, поранення отримав інший.



Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства двох осіб за статтею 155 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.