Підпал казарм окупантів у Криму організували партизани

10:21 11 грудня Київ, Україна

У партизанському русі АТЕШ (рух українців та кримських татар) заявили про те, що саме його активісти організували підпал казарм із російськими військовими у смт. Радянський у тимчасово окупованому Криму. Про це вони повідомили у своєму офіційному Telegram-каналі.

"База мобілізованих армії Росії в смт. Радянський в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим "проектом" і, звичайно, у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини ", - йдеться в повідомленні.

Також вони повідомили, що там є жертви, і пообіцяли незабаром опублікувати більше інформації.

Раніше Telegram-канали півострова повідомили про пожежу у кримському селищі Радянський. На них зафіксовано, як полум'я охопило велику площу будівлі та піднімається на кілька метрів нагору.

За різними даними, у будівлі було розміщено від кількох сотень до кількох тисяч мобілізованих росіян. Поки що невідомо про кількість загиблих та постраждалих.

Казарма спалахнула в суботу рано вранці. А у суботу ввечері чули вибухи у Севастополі та Сімферополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти мають намір провести вибіркові перевірки квартир мешканців Криму, їхніх підвалів, гаражів, а також комп'ютерів та телефонів. Таким чином спецслужби Росії розраховують виявити тих, хто нібито співпрацює з ЗСУ.