Підтоплені населені пункти на Херсонщині потерпають від ворожих обстрілів

12:46 04 липня Київ, Україна

На Херсонщині найбільші наслідки від ворожих обстрілів відчуваються у селищах, які постраждали від підтоплення після підриву Каховської ГЕС росіянами.



Про це поінформував голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін під час прямого ефіру національного телемарафону новин.

"Особливо постраждали населені пункти, розташовані поблизу річки Дніпро і підтоплені. До них належать Херсон, Антонівка, Киндейка, Станіслав, Козацьке та Веселе", - наголосив він.

На території Херсонської області, яку контролює українська влада, досі підтоплено один житловий будинок.



За попередніми оцінками, близько 4000 будинків отримали різні пошкодження. Наразі ведуться роботи з відновлення.