Підбурював до дезертирства: Януковичу повідомили про нову підозру

Слідчі повідомили колишньому президентові України Віктору Януковичу про нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
23 лютого 2014 року Янукович, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України до скоєння дезертирства.
Внаслідок таких дій, як встановили слідчі, колишній заступник начальника УДО – начальник Служби безпеки президента ухилився від подальшого проходження військової служби та виїхав до Росії.
У повідомленні правоохоронців не називають імені військового, проте відомо, що йдеться про Костянтина Кобзаря, якого вважають охоронцем експрезидента. У 2015-му прокуратура оголошувала його в розшук через підозри у незаконній перешкоді проведенню мітингів: йдеться про події 2014-го та акції протесту поблизу резиденції Межигір'я.
Минулого року Кобзарю вручили підозру у дезертирстві та заочно відправили під варту.
За підбурювання до дезертирства і Януковичу загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Найближчим часом суд має обрати для президента запобіжний захід заочно.
Нагадаємо, що у 2019 році суд заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні. Процес тривав 20 місяців, а розслідування злочинів, які він скоїв – п'ять років. Захист колишнього президента подав не менше п'яти апеляційних скарг на вирок, а потім ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.
Минулого року Януковичу вручили підозру як голові організованої злочинної групи, до якої входили колишній міністр оборони Дмитро Саламатін, голова СБУ Олександр Якименко, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, командир київського "Беркуту" Сергій Кусюк та низка інших високопосадовців.
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
23 лютого 2014 року Янукович, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України до скоєння дезертирства.
Внаслідок таких дій, як встановили слідчі, колишній заступник начальника УДО – начальник Служби безпеки президента ухилився від подальшого проходження військової служби та виїхав до Росії.
У повідомленні правоохоронців не називають імені військового, проте відомо, що йдеться про Костянтина Кобзаря, якого вважають охоронцем експрезидента. У 2015-му прокуратура оголошувала його в розшук через підозри у незаконній перешкоді проведенню мітингів: йдеться про події 2014-го та акції протесту поблизу резиденції Межигір'я.
Минулого року Кобзарю вручили підозру у дезертирстві та заочно відправили під варту.
За підбурювання до дезертирства і Януковичу загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Найближчим часом суд має обрати для президента запобіжний захід заочно.
Нагадаємо, що у 2019 році суд заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні. Процес тривав 20 місяців, а розслідування злочинів, які він скоїв – п'ять років. Захист колишнього президента подав не менше п'яти апеляційних скарг на вирок, а потім ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.
Минулого року Януковичу вручили підозру як голові організованої злочинної групи, до якої входили колишній міністр оборони Дмитро Саламатін, голова СБУ Олександр Якименко, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, командир київського "Беркуту" Сергій Кусюк та низка інших високопосадовців.
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