Підрив шлюзу Каховської ГЕС – фейк – ЦПД

Російські війська під час відходу з Нової Каховки поширили дезінформацію про підрив шлюзу Каховської ГЕС вночі 11 листопада.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.
Наголошується, що ворог розгорнув у мережі багаторівневу дезінформаційну кампанію про перебіг деокупації Херсонської області, в рамках якої генерується багато фейків.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.
Наголошується, що ворог розгорнув у мережі багаторівневу дезінформаційну кампанію про перебіг деокупації Херсонської області, в рамках якої генерується багато фейків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі