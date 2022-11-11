Підрив шлюзу Каховської ГЕС – фейк – ЦПД

15:00 11 листопада Київ, Україна

Російські війська під час відходу з Нової Каховки поширили дезінформацію про підрив шлюзу Каховської ГЕС вночі 11 листопада.



Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.



Наголошується, що ворог розгорнув у мережі багаторівневу дезінформаційну кампанію про перебіг деокупації Херсонської області, в рамках якої генерується багато фейків.