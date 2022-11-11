Підрив шлюзу Каховської ГЕС – фейк – ЦПД

15:00 11 листопада Київ, Україна

Російські війська під час відходу з Нової Каховки поширили дезінформацію про підрив шлюзу Каховської ГЕС вночі 11 листопада.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Наголошується, що ворог розгорнув у мережі багаторівневу дезінформаційну кампанію про перебіг деокупації Херсонської області, в рамках якої генерується багато фейків.
 
"Вночі 11 листопада поширювалося повідомлення про підрив шлюзу Каховської ГЕС при відході окупаційних військ, але ця інформація не відповідає дійсності. Подібні повідомлення окупантів покликані викликати паніку серед місцевого населення, дезорієнтувати військово-політичне керівництво України та уповільнити просування Сил оборони України", - наголосили ЦПД.