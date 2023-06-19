Підрив Каховської ГЕС: у Запоріжжі впав рівень води на 4 метри

12:04 18 червня Київ, Україна

Внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими силами у Запоріжжі, у нижньому б'єфі, значно впав рівень води на 4 метри.



Про це інформував Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації (Запорізька ОВА) під час трансляції національного телемарафону.

"У Запоріжжі, у нижньому б'єфі, ми зафіксували значне зниження рівня води на 4 метри. Наприклад, у селі Малокатеринівка, розташованому неподалік Запоріжжя, від водосховища залишилися лише невеликі калюжі", - наголосив Малашко.

За його словами, у регіоні на цей момент немає проблем із питною водою, і в майбутньому таких проблем не передбачається.