Підрив Каховської ГЕС: у Запоріжжі впав рівень води на 4 метри

Внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими силами у Запоріжжі, у нижньому б'єфі, значно впав рівень води на 4 метри.
Про це інформував Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації (Запорізька ОВА) під час трансляції національного телемарафону.
Про це інформував Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації (Запорізька ОВА) під час трансляції національного телемарафону.
За його словами, у регіоні на цей момент немає проблем із питною водою, і в майбутньому таких проблем не передбачається.
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