Підрив Каховської ГЕС: Китай готовий надати гуманітарну допомогу Україні

Китай готовий надати гуманітарну допомогу Україні після підриву рашистами греблі Каховської ГЕС, що призвело до затоплення та значних наслідків.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь на брифінгу 8 червня.

«Ми серйозно стурбовані руйнуванням відповідних об'єктів та глибоко стурбовані його гуманітарними, економічними та екологічними наслідками.. Ми закликаємо всі сторони конфлікту поважати міжнародне гуманітарне право та робити все можливе для захисту цивільного населення та збереження цивільних об'єктів», – сказав Веньбінь.

Він додав, що найважливішим пріоритетом для всіх зацікавлених сторін є докладання зусиль щодо полегшення ситуації на місцях та спільне реагування на катастрофу.

"Китай відіграє конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в Україні. Ми висунули китайські пропозиції, включаючи ініціативу із шести пунктів гуманітарної ситуації в Україні, і направили до країни численні партії гуманітарних вантажів.. Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямі”, - заявив Веньбінь.

Водночас він не уточнив, яку саме гуманітарну допомогу планує надати КНР.