Підрив Каховської ГЕС: ЄС мобілізує допомогу Україні

16:41 07 червня Київ, Україна

Європейський Союз мобілізує допомогу для України, щоб допомогти впоратися з катастрофічними наслідками внаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС.

Про це повідомляється на сайті Європейської Комісії.

“Руйнування греблі у Новій Каховці в Україні призвело до руйнівних гуманітарних та екологічних наслідків. У той час як триває евакуація постраждалого населення, Україна запросила міжнародну допомогу від ЄС у формі обладнання та механізмів для зусиль щодо полегшення ситуації.. У відповідь ЄС негайно направив допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС, зокрема завдяки першим пропозиціям, які надійшли від Німеччини, Австрії та Литви», — йдеться у повідомленні.

За даними Єврокомісії, Німеччина виділила для України 5000 мобільних фільтрів для води та 56 генераторів.. Від Австрії надійшло 20 цистерн для води та 10 насосів для відкачування забрудненої води. Це обладнання вже доставляється до України. Крім того, Литва та Німеччина запропонували обладнання для зведення притулків, включаючи намети, ліжка та ковдри.



Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у постійному контакті з рятувальними службами України для уточнення потреб на місцях. Він залишається готовим до координації подальшої допомоги для України.



Офіс ЄС з гуманітарної допомоги в Україні також проводить координацію з гуманітарними партнерами. Йдеться про швидку відповідь на потреби людей, які постраждали від затоплення, включаючи надання продовольства та питної води.