Підрив Каховської ГЕС: Енергоатом слідкує за ситуацією на ЗАЕС

Енергоатом повідомляє, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте ситуація під контролем.
У ніч на 6 червня 2023 року греблю Каховської ГЕС було підірвано рашистами, що призвело до швидкого зниження рівня води в Каховському водосховищі. Це становить додаткову загрозу для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Вода з Каховського водосховища необхідна для забезпечення підживлення конденсаторів турбін та систем безпеки ЗАЕС. В даний час станційний ставок-охолоджувач сповнений: за останніми даними на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, що достатньо для потреб станції.
Енергоатом ретельно відстежує ситуацію та спостерігає за діями окупантів на ЗАЕС спільно з іншими міжнародними організаціями, включаючи МАГАТЕ, які присутні на станції.
Будь-які зміни у ситуації будуть оперативно доповідані.
У ніч на 6 червня 2023 року греблю Каховської ГЕС було підірвано рашистами, що призвело до швидкого зниження рівня води в Каховському водосховищі. Це становить додаткову загрозу для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Вода з Каховського водосховища необхідна для забезпечення підживлення конденсаторів турбін та систем безпеки ЗАЕС. В даний час станційний ставок-охолоджувач сповнений: за останніми даними на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, що достатньо для потреб станції.
Енергоатом ретельно відстежує ситуацію та спостерігає за діями окупантів на ЗАЕС спільно з іншими міжнародними організаціями, включаючи МАГАТЕ, які присутні на станції.
Будь-які зміни у ситуації будуть оперативно доповідані.
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