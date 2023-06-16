Підрив Каховської ГЕС: Енергоатом слідкує за ситуацією на ЗАЕС

10:08 06 червня Київ, Україна

Енергоатом повідомляє, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте ситуація під контролем.



У ніч на 6 червня 2023 року греблю Каховської ГЕС було підірвано рашистами, що призвело до швидкого зниження рівня води в Каховському водосховищі. Це становить додаткову загрозу для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.



Вода з Каховського водосховища необхідна для забезпечення підживлення конденсаторів турбін та систем безпеки ЗАЕС. В даний час станційний ставок-охолоджувач сповнений: за останніми даними на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, що достатньо для потреб станції.



Енергоатом ретельно відстежує ситуацію та спостерігає за діями окупантів на ЗАЕС спільно з іншими міжнародними організаціями, включаючи МАГАТЕ, які присутні на станції.



Будь-які зміни у ситуації будуть оперативно доповідані.