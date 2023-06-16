Підрив Каховської ГЕС: Чехія передасть обладнання для очищення води та генератори Україні

15:17 06 червня Київ, Україна

Чехія закупить обладнання для очищення води та передасть його Україні. Також у Чехії готують генератори, щоб передати до знеструмлених районів.

Про це розповів урядовий уповноважений Чехії щодо відновлення України Томаш Копечний, коментуючи підрив росіянами Каховської ГЕС.

“Почнемо з екології та засобів для очищення води. Це те, що ми плануємо відправити якнайшвидше. Їх треба буде десь купити. Ми не маємо систем, готових до такого сценарію, до такої загрози, яку можна було б відправити з державного резерву, але ми працюємо над тим, щоб купити їх і відправити до постраждалих районів”, — сказав Копечний.

Щодо генераторів, то представники Чехії підготували план, як відправити якнайбільше генераторів, розповів чеський чиновник.. За його словами, після того, як пік повені пройде, багато районів матимуть серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, а отже, будуть відрізані від електропостачання навіть після покращення ситуації.

"Тому ми почали готувати генератори, які будуть корисні для населених пунктів, для будинків людей, а також постраждалих від цього заводів", - сказав Копечний.

Які загрози підриву росіянами Каховської ГЕС

За словами Копечного, багато місяців тому, коли з'явилися перші ознаки того, що Росія має намір підірвати Каховську дамбу, було зроблено багато аналізів потенційних наслідків.. І зараз ця загроза почала матеріалізуватися з кількох напрямків.

По-перше , це найбільша загроза сотням, якщо не тисячам людських життів, які можуть бути втрачені через затоплення населених пунктів.

"Отже, звичайно, ми знаємо, що кілька десятків населених пунктів постраждають від самого затоплення", - сказав чиновник.

По-друге , це вплине на водопостачання мільйонів людей в області та прилеглих районах.. Таким чином, це матиме тривалі наслідки для забезпечення водою для зрошення, а також для особистого користування мільйонів людей, і не сьогодні не наступного тижня, а на роки вперед, сказав Копечний.

По-третє , це також матиме тривалий вплив на доступність води у Криму та на всіх південних територіях України, включаючи тимчасово окуповані регіони.

По-четверте , це матиме тривалий вплив на енергетичний сектор України, який ще належить точно прорахувати та виміряти.. Як це вплине на енергопостачання, особливо в зимовий період.

П'яте — і це найбільший, скажімо так, глобальний ризик, що все спостерігає, — прямий зв'язок між охолоджувальними потужностями, які забезпечує Каховська гребля, і атомною електростанцією в Запоріжжі. Усі ці речі матимуть вплив на населення.

Шостий пункт — підрив на греблі матиме тривалий вплив на екологічну систему на великій території України.

"Тому екологічний вплив буде просто незмірним. Звичайно, йтиметься про види тварин, які вимруть. Йдеться про забруднення, з яким доведеться боротися протягом, можливо, навіть не років, а десятиліть". Тож це буде однією із сфер, на яких також зосередиться Чехія", - сказав чеський чиновник.

"Це, звичайно, тактичний оперативний крок росіян, який порушує всі конвенції саме тому, що він невибірковий щодо цивільного населення і як завдає величезної шкоди не лише критично важливій інфраструктурі, а й життю тисяч людей", - сказав Копечний.

За його словами, підрив Каховської ГЕС має сприйматися та розглядатися як ще один військовий злочин Росії проти України проти цивільного населення.