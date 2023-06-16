Підрив Каховської ГЕС: Чехія передасть обладнання для очищення води та генератори Україні

Чехія закупить обладнання для очищення води та передасть його Україні. Також у Чехії готують генератори, щоб передати до знеструмлених районів.
Про це розповів урядовий уповноважений Чехії щодо відновлення України Томаш Копечний, коментуючи підрив росіянами Каховської ГЕС.
Щодо генераторів, то представники Чехії підготували план, як відправити якнайбільше генераторів, розповів чеський чиновник.. За його словами, після того, як пік повені пройде, багато районів матимуть серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, а отже, будуть відрізані від електропостачання навіть після покращення ситуації.
Які загрози підриву росіянами Каховської ГЕС
За словами Копечного, багато місяців тому, коли з'явилися перші ознаки того, що Росія має намір підірвати Каховську дамбу, було зроблено багато аналізів потенційних наслідків.. І зараз ця загроза почала матеріалізуватися з кількох напрямків.
За словами Копечного, багато місяців тому, коли з'явилися перші ознаки того, що Росія має намір підірвати Каховську дамбу, було зроблено багато аналізів потенційних наслідків.. І зараз ця загроза почала матеріалізуватися з кількох напрямків.
По-перше , це найбільша загроза сотням, якщо не тисячам людських життів, які можуть бути втрачені через затоплення населених пунктів.
По-друге , це вплине на водопостачання мільйонів людей в області та прилеглих районах.. Таким чином, це матиме тривалі наслідки для забезпечення водою для зрошення, а також для особистого користування мільйонів людей, і не сьогодні не наступного тижня, а на роки вперед, сказав Копечний.
По-третє , це також матиме тривалий вплив на доступність води у Криму та на всіх південних територіях України, включаючи тимчасово окуповані регіони.
По-четверте , це матиме тривалий вплив на енергетичний сектор України, який ще належить точно прорахувати та виміряти.. Як це вплине на енергопостачання, особливо в зимовий період.
П'яте — і це найбільший, скажімо так, глобальний ризик, що все спостерігає, — прямий зв'язок між охолоджувальними потужностями, які забезпечує Каховська гребля, і атомною електростанцією в Запоріжжі. Усі ці речі матимуть вплив на населення.
Шостий пункт — підрив на греблі матиме тривалий вплив на екологічну систему на великій території України.
За його словами, підрив Каховської ГЕС має сприйматися та розглядатися як ще один військовий злочин Росії проти України проти цивільного населення.
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