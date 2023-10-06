Заява канцлера Німеччини Олафа Шольца про непостачання Україні крилатих ракет Taurus великої дальності викликала критику в опозиційному Християнсько-демократичному союзі (ХДС). Експерт із зовнішньої політики цієї партії Норберт Реттген висловив переконання, що це рішення завдасть серйозного удару по довірі до правлячої коаліції у ФРН.
Політик підкреслив, що відповідальність за відмову в постачанні ракет несе не тільки канцлер, а й інші урядовці, включно з міністром закордонних справ Анналеною Бербок, міністрами економіки Робертом Хабеком, фінансів Крістіаном Лінднером та оборони Борисом Пісторіусом. Реттген стверджує, що вони діють всупереч своїм переконанням і завдають шкоди як собі, так і авторитету Німеччини у Європі, а також демократії у країні.
Експерт із ХДС підкреслив, що відмова поставити ракети Україні може призвести до продовження конфлікту та затягування війни, і тому така політика має серйозні моральні та політичні недоліки.
Політик підкреслив, що відповідальність за відмову в постачанні ракет несе не тільки канцлер, а й інші урядовці, включно з міністром закордонних справ Анналеною Бербок, міністрами економіки Робертом Хабеком, фінансів Крістіаном Лінднером та оборони Борисом Пісторіусом. Реттген стверджує, що вони діють всупереч своїм переконанням і завдають шкоди як собі, так і авторитету Німеччини у Європі, а також демократії у країні.
Експерт із ХДС підкреслив, що відмова поставити ракети Україні може призвести до продовження конфлікту та затягування війни, і тому така політика має серйозні моральні та політичні недоліки.
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