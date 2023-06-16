Підрив дороги біля КПП "Три сестри" - інформаційно-психологічна операція - Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що підрив дороги біля контрольно-пропускного пункту "Три сестри" російськими військами є інформаційно-психологічною операцією.
В ефірі вона висловила свою думку, зазначивши, що такі дії з боку росії вписуються в їхню тактику інформаційно-психологічних операцій.
Маляр підкреслила, що протягом століть росіяни виявляли майстерність у прихованні своїх дій та використанні формальних приводів для виправдання своїх вчинків.
Вона також наголосила на факті знаходження російської армії на території України без законної підстави та їхньої спроби захоплення української держави.
Раніше повідомлялося про вибух дороги на перетині кордонів України, білорусі та росії, іменованого КПП "Три сестри".
В ефірі вона висловила свою думку, зазначивши, що такі дії з боку росії вписуються в їхню тактику інформаційно-психологічних операцій.
Маляр підкреслила, що протягом століть росіяни виявляли майстерність у прихованні своїх дій та використанні формальних приводів для виправдання своїх вчинків.
Вона також наголосила на факті знаходження російської армії на території України без законної підстави та їхньої спроби захоплення української держави.
Раніше повідомлялося про вибух дороги на перетині кордонів України, білорусі та росії, іменованого КПП "Три сестри".
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