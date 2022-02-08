Подробиці візиту Макрона до Києва

Сьогодні, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну. Він проведе зустріч із Володимиром Зеленським після переговорів із главою РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.
Згідно з порядком денним, розміщеним на сайті Єлисейського палацу, сам візит триватиме весь день.
Переговори Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського відбудуться 8 лютого у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться з представниками ЗМІ.
Очікується, що головною темою переговорів стане можливе російське вторгнення. До цього глави держав обговорили у телефонному режимі перспективи проведення нормандського саміту.
Французький президент зазначив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.
Це перший офіційний візит лідера Французької Республіки до України з 1998 року. Жак Ширак був останнім президентом Франції, який відвідав Київ 24 роки тому.
Разом із Еммануелем Макроном 8 лютого до України приїде голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.
Згідно з порядком денним, розміщеним на сайті Єлисейського палацу, сам візит триватиме весь день.
Переговори Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського відбудуться 8 лютого у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться з представниками ЗМІ.
Очікується, що головною темою переговорів стане можливе російське вторгнення. До цього глави держав обговорили у телефонному режимі перспективи проведення нормандського саміту.
Французький президент зазначив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.
Це перший офіційний візит лідера Французької Республіки до України з 1998 року. Жак Ширак був останнім президентом Франції, який відвідав Київ 24 роки тому.
Разом із Еммануелем Макроном 8 лютого до України приїде голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.
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