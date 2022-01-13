Подробиці переговорів НАТО та Росії

08:31 13 січень Київ, Україна





З російської сторони делегацію очолили заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман також відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. Зустріч тривала близько трьох годин. Високопосадовці НАТО і Росії зустрілися в середу, 12 січня. Рада Росія-НАТО скликається вперше за два роки. Зустріч пройшла у рамках тижня високої дипломатії.З російської сторони делегацію очолили заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман також відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. Зустріч тривала близько трьох годин.



Рада Росія-НАТО, їхній головний форум для переговорів, було створено два десятиліття тому, але повноцінні засідання було припинено, коли Росія анексувала Кримський півострів України у 2014 році. З того часу вона збиралася лише час від часу, востаннє у липні 2019 року.



Переговори Росія-НАТО стали необхідністю на тлі того, що близько 100 000 боєздатних російських військовослужбовців, які підтримують танки, артилерія та важка техніка, зосереджені біля східного кордону України.



«Це абсолютно неприйнятні пропозиції», — заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, висловлюючись про вимогу Росії не включати до альянсу держави, що раніше входили до складу Радянського Союзу.



Естонія, як і її сусіди Балтії Латвія і Литва, покладається на гарантії безпеки США, що надаються її членством в НАТО. Три прибалтійські країни колись були під владою Радянського Союзу, але тепер є частиною Європейського Союзу та НАТО.



НАТО доведеться погодитись припинити всі плани щодо членства, не тільки з Україною, але й скоротити свою присутність у таких країнах, як Естонія, розташованих неподалік кордонів Росії. Натомість Росія зобов'язується обмежити свої військові маніпуляції.



Схвалення такої угоди вимагатиме від НАТО відмови від ключової частини свого установчого договору. Відповідно до статті 10 Вашингтонського договору 1949 року, організація може запросити будь-яку охочу європейську країну, яка може зробити свій внесок у забезпечення безпеки в районі Північної Атлантики.



"Стало зрозуміло, що жоден із союзників усередині альянсу НАТО не бажає зрушити з місця або домовитися про будь-що щодо політики відкритих дверей НАТО", - заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт. «Я не можу уявити сценарій, в якому це обговорювалося б».



Максим Саморуков, співробітник аналітичного Московського центру Карнегі, каже, що відсутність будь-яких реальних поступок з боку Росії у путінському проєкті угоди, ймовірно, означає, що Росія готова миритися з провалом цих переговорів.



Ідея, за словами Саморукова, полягає в тому, щоб «показати Заходу, що ми налаштовані серйозно, маємо серйозні наміри». Що Росія справді готова піти на рішучі кроки, щоб нав'язати ці поступки військовій організації, яку очолює США.



Проте НАТО не може дозволити собі ігнорувати пропозицію Росії. Деякі члени побоюються, що Путін, можливо, шукає привід для початку вторгнення — наприклад, відмова Заходу від участі в переговорах — і будь-які переговори, які послабили б напруженість щодо прикордонних військ, розгортання ракет чи військових навчань, віталися б.