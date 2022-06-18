Подробиці атаки на російський буксир розкрили у ВП

Нагадаємо, вранці 17 червня ВМС України вразили буксир російських окупантів Василь Бех із зенітно-ракетним комплексом Тор на борту, який віз людей та зброю на Зміїний. Пізніше військово-морські сили оприлюднили відео, де показали, як підбили буксир окупантів.

Українські військові вразили буксир Чорноморського флоту РФ Василь Бех двома ракетами Harpoon, унаслідок чого судно пішло на дно. Про це розповів радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

Він підтвердив, що постріл робився з боку Одеси у бік острова Зміїний.

"Ми втопили російський буксир, який діяв як судно постачання, яке називається Василь Бех. До нього потрапили дві ракети сьогодні десь у районі четвертої ранку - Harpoon. "Гарпуни" заробили – британські ракети", - сказав радник.

Також Арестович натякнув, що для атаки був задіяний і бойовий дрон Bayraktar.

Внаслідок цього буксир Василь Бех затонув біля Зміїного, який радник назвав "островом загиблих кораблів".

"Ми потопили стільки, що не всяка морська держава може про це мріяти. І це, зауважте, наші кораблі навіть не виходили з порту", - наголосив Арестович.

Водночас журналіст The Washington Post Ден Ламот, пославшись на джерело в Пентагоні, повідомив, що російське судно було вражене щонайменше однією американською протикорабельною ракетою Harpoon.

У Вашингтоні наголосили, що США не постачали Україні ці ракети.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 червня, українські захисники знищили 13 кораблів та катерів флоту супротивника.