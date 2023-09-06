Підрозділи ГУР провели висадку у Криму в рамках спецоперації
11:44 24 серпня Київ, Україна
З 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут у Криму було чути вибухи. У селищі розташована ворожа база 3-го радіотехнічного полку та радіолокаційний вузол окупантів – РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2", по периметру підготовлені позиції для ППО.
За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова
, підрозділи ГУР
при взаємодії з Військово-морським флотом України здійснили висадку на території Криму.
«Вранці у Криму висадилися українські військові, там був бій, брали участь плавзасоби та авіація. Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, всі завдання виконані. Втрат серед наших немає, є втрати серед особового складу супротивника, а також сил та засобів”, - повідомив Юсов.
Додамо, що російські джерела також повідомили про інцидент із вибухами у Криму. Там нафантазували, що "невідомі на човнах відкрили вогонь по кемпінгу з людьми". Російські пропагандисти звинуватили у скоєному так звану "українську ДРГ".
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