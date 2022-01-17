Підписана Декларація про європейську перспективу наближає Україну до ЄС - президент

20:37 04 травень Київ, Україна

Володимир Зеленський заявив, що підписання Декларації про європейську перспективу України наближає повноцінну інтеграцію в Європейський Союз.

Про це повідомляє сайт президента 4 травня.

Україна здійснює трансформацію, яка реально наближає нас до реалізації цієї мети. Реформи, які протягом десятиліть відкладалися або впроваджувалися лише частково, нарешті забезпечуються законодавчо і підсилюють державу на інституціональному рівні. Економічні відносини в нашій країні набувають необхідну прозорість для стійкого зростання. Імплементуючи Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми просунулися так далеко, що модернізація Угоди - цілком справедливе завдання, над яким вже працюємо з європейськими партнерами.

«Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це покаже, що базові цінності свободи, демократії і рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу і розвитку», - підкреслив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський разом з лідерами Естонії, Латвії та Литви на запрошення президента Польщі Анджея Дуди третього травня цього року взяв участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці прийняття Конституції Речі Посполитої - першого такого документа в Європі, порівнянного з сучасними конституціями, який набув чинності.



Під час візиту відбулася дискусія лідерів щодо нашого спільного майбутнього в Європі і основних викликів, що стоять перед європейцями. Було підтверджено, що невіддільними цінностями для нашого суспільства є: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність і солідарність. Це відображено в підписаній лідерами Польщі, України, Естонії, Латвії та Литви



Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали і Під час візиту відбулася дискусія лідерів щодо нашого спільного майбутнього в Європі і основних викликів, що стоять перед європейцями. Було підтверджено, що невіддільними цінностями для нашого суспільства є: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність і солідарність. Це відображено в підписаній лідерами Польщі, України, Естонії, Латвії та Литви п'ятисторонній декларації : Європа, яка об'єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють спільні цінності. Це - важливий сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень України.Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали і спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України. Це вже другий подібний документ, укладений Україною з державою Євросоюзу. Як відомо, в березні цього року було підписано декларацію з Литвою. Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.

«Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв і погодилися, що Республіка Польща буде підтримувати Україну на цьому шляху», - йдеться в документі.

В контексті нещодавно озвученої ідеї про проведення саміту за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля і лідерів асоційованих країн Східного партнерства відзначаємо, що Україна готова посилити європейське співтовариство на сході нашого континенту разом з Грузією і Молдовою. Саме тому лідери України та Польщі у спільній декларації наголосили на потребі в стратегічному перегляді європейської політики сусідства та Східного партнерства, щоб гарантувати політику «відкритих дверей» для асоційованих партнерів, які мають європейські прагнення і відповідають певним умовам і критеріям.



Логічно, що коаліція на підтримку членства України в Європейському Союзі почала формуватися саме з Литви і Польщі, які є нашими стратегічними партнерами. Але триває системна робота з усіма державами - членами ЄС для отримання змістовної політичної підтримки на шляху нашої країни до Євросоюзу.