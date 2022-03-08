Підписано закон про онлайн-торгівлю ліками

20:27 12 жовтень Київ, Україна

В Україні дозволили торгувати лікарськими засобами онлайн, відповідний указ був підписаний главою держави Володимиром Зеленським.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

Закон дозволяє суб'єкту господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, здійснювати і електронну роздрібну торгівлю ліками, а також доставляти їх безпосередньому споживачу.



Встановлюється перелік основних вимог до дистанційної торгівлі ліками для аптечних установ, вимоги до зберігання, відпуску та їхнього транспортування.



Згідно з документом, продавець може доставляти ліки споживачеві власною кур'єрською службою або залучати на договірних засадах кур'єрські служби доставлення операторів поштового зв'язку, які повинні дотримуватися умов зберігання медикаментів.



Відповідальність перед споживачем за збереження якості ліків і дотримання визначених виробником умов їхнього зберігання несе компанія-продавець.



Очікується, що ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати в відділення пошти.



Відзначимо, народні депутати підтримали у другому читанні відповідний законопроєкт №3615-1 "Про внесення змін до статті 19 закону "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".