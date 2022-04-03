Підписано закон про майно ВНЗ - інститутські приміщення можна здавати в оренду

16:44 08 липня Київ, Україна

Підписаний сьогодні Володимиром Зеленським закон про майно ВНЗ дозволяє здавати в оренду приміщення, що належать вишам, якщо заходи, які проводяться там, будуть мати освітній характер.

Про це в четвер, 8 липня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Відзначається, що закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном вищих навчальних закладів державної і комунальної форми власності" Верховна Рада прийняла 17 червня 2021.



Документ покликаний підвищити ефективність управління навчальними закладами та державним майном, за ними закріпленим, а також удосконалити процедуру надання установам вищої освіти статусу національних, а науковим установам - статусу національних наукових центрів.



Так, закон передбачає, що якщо майно державного або комунального вищого навчального закладу, зокрема, того, що має статус національного, не використовується за призначенням, воно може безкоштовно передаватися іншій державній або комунальній установі вищої освіти, науковій установі або держорганізації.



Також, відповідно до закону, об'єкти і майно державних і комунальних навчальних закладів не підлягають приватизації або використанню не за призначенням. Винятком може бути лише надання в оренду для надання освітніх послуг або обслуговування учнів.



Очікується, що цей закон дасть можливість ефективно управляти навчальними закладами та державним майном, яке за ними закріплено, що є запорукою сталого і належного розвитку їхнього освітнього потенціалу.



Закон набуває чинності з дня його опублікування.