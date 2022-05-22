Підписано закон про соцзахист працівників і роботодавців в карантин

13:42 18 грудня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину».

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента в п'ятницю, 18 грудня.



Тепер роботодавці повинні повідомляти центр зайнятості про заплановане масове звільнення працівників не пізніше, ніж за два місяці до звільнення, і не пізніше, ніж за 30 календарних днів до звільнення в разі, якщо це держслужбовці.



Що ще передбачає закон: