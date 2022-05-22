Підписано закон про соцзахист працівників і роботодавців в карантин

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину».
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента в п'ятницю, 18 грудня.
Тепер роботодавці повинні повідомляти центр зайнятості про заплановане масове звільнення працівників не пізніше, ніж за два місяці до звільнення, і не пізніше, ніж за 30 календарних днів до звільнення в разі, якщо це держслужбовці.
Що ще передбачає закон:
- особам, звільненим з військової служби після участі в проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, надаватимуть ваучери;
- главам сімейних фермерських господарств дозволили платити ЄСВ за себе і за членів сімейного фермерського господарства;
- Фонд соцзахисту інвалідів може використовувати кошти, що надійшли до державного бюджету від сплати санкцій та пені, для надання роботодавцям компенсацій.
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