Підозра генералу армії "ЛНР": серйозні злочини під час окупації Луганщини

18:11 16 жовтня Київ, Україна

Луганська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо високопоставленого російського генерал-лейтенанта, який очолював окупаційну армію у так званій "Луганській народній республіці" (ЛНР).



Як повідомляє прокуратура, йому інкримінуються серйозні злочини, включаючи спробу зміни кордонів території України у протизаконному порядку, що призвело до загибелі людей та завдало серйозних збитків. Також йому звинувачують у веденні агресивної війни.



За даними слідства, цей генерал-майор Росії був призначений на керівну посаду у складі так званого "2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" з початком повномасштабного російського вторгнення.. Обвинувачений безпосередньо віддавав накази озброєним групам "ЛНР" під час боїв за безліч населених пунктів у Луганській області, включаючи Рубіжне, Кремінну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші.



Під його командуванням ворожі війська проводили масовані атаки з використанням авіації, броньованої техніки та іншого важкого озброєння з критичної інфраструктури та житлових будинків.. Ці атаки призвели до загибелі та поранення цивільних осіб, включаючи дітей, а також до руйнування житла, майна та інфраструктури.. Ці дії порушують міжнародне гуманітарне право та свідчать про ведення агресивної війни на українській території.



Повідомляється також, що за успішне виконання наказів керівництва Росії в ході "спецоперації" на сході України, цій особі було присвоєно високі звання та нагороди, включаючи звання "героя Росії" та "героя ЛНР", а також звання генерал-лейтенанта та орден імені Ахмата Кадирова.



Якщо визнано винним, йому загрожує довічне позбавлення волі.