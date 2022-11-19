Подоляк: час Європі "закрити небо над Україною" заради своєї безпеки також

Офіс Президента знову закликає країни Європи "закрити" небо над Україною після масованого російського ракетного обстрілу та інциденту на кордоні з Польщею у вівторок.
Про це заявили радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter, міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter
Про це заявили радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter, міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter
Подоляк нагадав, що росія відповідає як за масовані ракетні удари по Україні, так і за ризики, що стрімко зростають, для прикордонних країн.
Міністр оборони Олексій Резніков додав, що інцидент на кордоні з Польщею – реальність, про яку попереджали: "Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів".
За його словами, російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, а й загрожують і країнам-сусідам, членам Європейського Союзу та НАТО.
Міністр оборони Олексій Резніков додав, що інцидент на кордоні з Польщею – реальність, про яку попереджали: "Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів".
За його словами, російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, а й загрожують і країнам-сусідам, членам Європейського Союзу та НАТО.
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