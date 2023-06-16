Подоляк розповів, як підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ.

13:46 06 червня Київ, Україна

В Офісі президента України вважають, що підрив Каховської ГЕС вплине на стратегічні плани контрнаступу, але не змінить їх докорінно.

Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Я думаю, що корективи (у плани контрнаступу, – ред.) у будь-якому випадку будуть внесені, але вони завжди вносяться під час масштабних дій. Але принципово це лише загострить бажання прискорити деокупацію», – сказав він.

Подоляк навів три мотиви, якими могла керуватися російська влада, ухвалюючи рішення підірвати греблю:

налякати громадську думку Заходу, щоб зупинити допомогу Україні;

вплинути на наступальні дії українських сил;

психологічно впливати на російське суспільство, щоб показати, що ініціатива, як і раніше, на боці Росії.

"Ми завжди намагаємося знайти раціональне пояснення вчинків політичних еліт (РФ, - ред.). Вони перебувають у стані афекту і вони орієнтовані не так на прийняття конструктивних рішень. І ось у них рішення - як зупинити, як збити (контрнаступ, - ред.)", - сказав Подоляк.

Проте розбіжностей щодо контрнаступу, за словами Подоляка, ні в українському суспільстві, ні серед західних партнерів України немає.