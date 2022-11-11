Подоляк розповів, для чого кремлю переговори та заморожування війни

"Навіщо росії "переговори" та "заморожування війни", зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а кремль прагне зафіксувати хоч якісь територіальні "перемоги", щоб не виглядати повними лузерами. Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території ", - написав Подоляк у Twitter.