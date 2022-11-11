Подоляк розповів, для чого кремлю переговори та заморожування війни
18:46 10 листопада Київ, Україна
Агресору потрібні переговори та заморожування війни, оскільки його армія виснажена, а кремль
хоче зафіксувати хоч якісь територіальні перемоги.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
.
"Навіщо росії "переговори" та "заморожування війни", зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а кремль прагне зафіксувати хоч якісь територіальні "перемоги", щоб не виглядати повними лузерами. Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території ", - написав Подоляк у Twitter.
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