Подоляк розповів, для чого кремлю переговори та заморожування війни

18:46 10 листопада Київ, Україна

Агресору потрібні переговори та заморожування війни, оскільки його армія виснажена, а кремль хоче зафіксувати хоч якісь територіальні перемоги.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
 
"Навіщо росії "переговори" та "заморожування війни", зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а кремль прагне зафіксувати хоч якісь територіальні "перемоги", щоб не виглядати повними лузерами. Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території ", - написав Подоляк у Twitter.