Подоляк прокоментував вибухи в росії

Різного роду події на території росії, такі як в Енгельсі, є об'єктивним наслідком війни. На цьому наголосив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що подібних інцидентів "буде дуже і дуже багато".
Він зазначив, що подібних інцидентів "буде дуже і дуже багато".
Він зазначив, що пожежі на території росії трапляються через те, що країна не може отримати іноземні запчастини, а також консультації фахівців.
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