Подоляк прокоментував вибухи в росії

08:04 27 грудня Київ, Україна





Він зазначив, що подібних інцидентів "буде дуже і дуже багато". Різного роду події на території росії, такі як в Енгельсі, є об'єктивним наслідком війни. На цьому наголосив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.Він зазначив, що подібних інцидентів "буде дуже і дуже багато".

"Все, що сьогодні відбувається в росії - а кількість ексцесів, і не тільки в Енгельсі, зростає - має відношення до втрати керованості процесами в самій росії. Постійно зростає кількість саботажів, невстановлених підривів, пожеж на критичних об'єктах, зокрема в Енгельсі та Дягілєво", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що пожежі на території росії трапляються через те, що країна не може отримати іноземні запчастини, а також консультації фахівців.