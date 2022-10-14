Подоляк прокоментував відмову SpaceX від фінансування роботу терміналів Starlink

20:49 14 жовтня Київ, Україна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде спосіб продовжити роботу терміналів Starlink після відмови SpaceX від фінансування.



Про це Подоляк у п'ятницю, 14 жовтня, написав у Twitter.

"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найкритичніші моменти війни. Бізнес має право на свої стратегії. Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу", - наголосив Подоляк.

Він також додав, що до кінця переговорів, як очікується, компанія забезпечить стабільний зв'язок.



Раніше повідомлялося, що Маск вирішив відмовитись від фінансування Starlink в Україні.