Подоляк прокоментував відмову SpaceX від фінансування роботу терміналів Starlink

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде спосіб продовжити роботу терміналів Starlink після відмови SpaceX від фінансування.
Про це Подоляк у п'ятницю, 14 жовтня, написав у Twitter.
Він також додав, що до кінця переговорів, як очікується, компанія забезпечить стабільний зв'язок.
Раніше повідомлялося, що Маск вирішив відмовитись від фінансування Starlink в Україні.
Раніше повідомлялося, що Маск вирішив відмовитись від фінансування Starlink в Україні.
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