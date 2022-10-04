Подоляк прокоментував тиск росії на білорусь

11:30 04 жовтня Київ, Україна

Білоруський президент олександр лукашенко нині відчуває тиск з боку російського президента путіна.





На цьому наголосив радник глави Офісу Президента України Михайло Імовірність того, що війська росії в самій білорусі можуть усунути силовим способом місцевий правлячий режим, щоб управляти білоруськими військовослужбовцями, також не варто виключати.На цьому наголосив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю у вівторок, 4 жовтня.

"У суб'єкта (лукашенка - ред.) дуже великі проблеми на внутрішньому політичному ринку. Він не настільки сильний з погляду легітимності, як він звик себе вважати, і як було до осені 20-го року". З іншого боку, він перебуває під надзвичайним тиском путіна. Росія хоче від союзної держави отримати більш інтенсивної участі у війні, що загрожує білорусі різким обнуленням перспектив державності... І білоруси це розуміють, у тому числі і лукашенко", - пояснив він.

Україна тримає під контролем ситуацію на кордоні з білоруссю, чудово розуміючи плани росії, зазначив Подоляк.

"На кордоні з білоруссю в Україні сконцентровані сили оборони та проводяться навчання військових. І мінні поля є, і добре охороняється сам периметр кордону. Це все чітко контролюється. Безумовно, росія зараз намагається направити туди енну кількість мобілізованих, до 20-30 тисяч… Якісь спроби вони можуть… бунт навіть внутрішній – один із сценаріїв, який розглядається нами як цілком серйозний… що, наситивши військові частини білорусі, росіяни спробують влаштувати бунт і перехопити у лукашенка управління військовими", - вважає радник.



Він запевнив, що в Україні готуються до білоруського напрямку.