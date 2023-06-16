Подоляк прокоментував атаку безпілотників на москву

11:40 30 травня Київ, Україна

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував події в москві, куди сьогодні вранці прилетів рій безпілотників.

"Дуже важливо зрозуміти. Ви ж знаєте, ми втягуємося в еру штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву і т.д.?"", – заявив Подоляк.

На його думку, деякі дрони розумніші за певних російських політиків.



Також радник голови ОП виключив можливість поступок України з людьми в росії, які вважали, що зможуть безкарно руйнувати Україну. Подоляк запевнив, що росія має відповісти за розв'язану війну, а всі винні не уникнуть покарання.

"Після 15 місяців вони зрозуміли, що в 14-му році вони не будуть? Ніякого підписання лінії поділу. Кожен із них відповідатиме у повному обсязі", – запевнив Подоляк.

На пряме запитання журналіста, чи має Україна відношення до атаки дронів на москву та підмосков'я, Подоляк відповів, що «ми із задоволенням дивимося — і прогнозуємо збільшення кількості атак». Але, наголосив він, «звичайно ж, прямого відношення не маємо».