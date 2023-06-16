Подоляк прокоментував атаку безпілотників на москву

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував події в москві, куди сьогодні вранці прилетів рій безпілотників.
На його думку, деякі дрони розумніші за певних російських політиків.
Також радник голови ОП виключив можливість поступок України з людьми в росії, які вважали, що зможуть безкарно руйнувати Україну. Подоляк запевнив, що росія має відповісти за розв'язану війну, а всі винні не уникнуть покарання.
На пряме запитання журналіста, чи має Україна відношення до атаки дронів на москву та підмосков'я, Подоляк відповів, що «ми із задоволенням дивимося — і прогнозуємо збільшення кількості атак». Але, наголосив він, «звичайно ж, прямого відношення не маємо».
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