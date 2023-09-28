Подоляк: панічний настрій на Кримському півострові наростатиме

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначає, що панічний настрій на Кримському півострові продовжуватиме наростати. Він наголошує, що росія перебуває у стані постійної тривожності і прагне компенсувати це, посилюючи свою активність на фронті.
Подоляк наголошує на важливості посилення вогневого впливу на ситуацію в Криму, зазначаючи, що росіяни, які проживають на півострові, живуть у стані очікування атаки і усвідомлюють, що Крим є джерелом небезпеки для них. Він також вказує на ключову роль Криму у забезпеченні росії та наголошує на важливості його контролю для зменшення боєздатності російських окупаційних сил.
Радник керівника ОП підкреслює стратегічне завдання України в ураженні ключових ліній забезпечення російської окупаційної армії та взяття Керченської протоки під вогневий контроль. Він також зазначає, що росія має усвідомити свою неминучу поразку у війні та прийти до діалогу після завершення війни.
Подоляк висловив переконання, що Україна вже стала однією з великих країн 21-го століття, яка готова платити високу ціну за своє право на існування, і підкреслює, що небагато країн можуть бути настільки рішучими у захисті своєї незалежності.
Подоляк наголошує на важливості посилення вогневого впливу на ситуацію в Криму, зазначаючи, що росіяни, які проживають на півострові, живуть у стані очікування атаки і усвідомлюють, що Крим є джерелом небезпеки для них. Він також вказує на ключову роль Криму у забезпеченні росії та наголошує на важливості його контролю для зменшення боєздатності російських окупаційних сил.
Радник керівника ОП підкреслює стратегічне завдання України в ураженні ключових ліній забезпечення російської окупаційної армії та взяття Керченської протоки під вогневий контроль. Він також зазначає, що росія має усвідомити свою неминучу поразку у війні та прийти до діалогу після завершення війни.
Подоляк висловив переконання, що Україна вже стала однією з великих країн 21-го століття, яка готова платити високу ціну за своє право на існування, і підкреслює, що небагато країн можуть бути настільки рішучими у захисті своєї незалежності.
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