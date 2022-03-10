Подоляк відповів на слова Путіна про вступ України в НАТО

Різку заяву Володимира Путіна про вступ України в НАТО варто розцінювати як чергове "пропагандистське накачування" для росіян.
Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Подібна риторика абсолютно не відрізняється від того, що ми вже неодноразово чули раніше", - сказав він.
Заяву Путіна розцінюють лише як збереження попередньої позиції керівництва РФ і сигнал, перш за все, для внутрішньої російської аудиторії перед міжнародними самітами.
"Подібна риторика абсолютно не відрізняється від того, що ми вже неодноразово чули раніше", - сказав він.
Заяву Путіна розцінюють лише як збереження попередньої позиції керівництва РФ і сигнал, перш за все, для внутрішньої російської аудиторії перед міжнародними самітами.
Подоляк нагадав, що в ОП вважають, що саме НАТО може дати Україні додаткові гарантії, "виходячи з практики останніх років".
"РФ, до речі, вже межує з країнами НАТО, і в цих країнах не спостерігається будь-якої ракетної або будь-якої іншої загрози проти Росії. Так що, знову ж таки маємо справу зі стереотипними міфами, які перетворилися для частини країн на нав'язливі переживання», - резюмував Подоляк.
"РФ, до речі, вже межує з країнами НАТО, і в цих країнах не спостерігається будь-якої ракетної або будь-якої іншої загрози проти Росії. Так що, знову ж таки маємо справу зі стереотипними міфами, які перетворилися для частини країн на нав'язливі переживання», - резюмував Подоляк.
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