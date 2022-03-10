Подоляк відповів на слова Путіна про вступ України в НАТО

13:03 10 червень Київ, Україна

Різку заяву Володимира Путіна про вступ України в НАТО варто розцінювати як чергове "пропагандистське накачування" для росіян.





"Подібна риторика абсолютно не відрізняється від того, що ми вже неодноразово чули раніше", - сказав він.



Заяву Путіна розцінюють лише як збереження попередньої позиції керівництва РФ і сигнал, перш за все, для внутрішньої російської аудиторії перед міжнародними самітами. Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк "Подібна риторика абсолютно не відрізняється від того, що ми вже неодноразово чули раніше", - сказав він.Заяву Путіна розцінюють лише як збереження попередньої позиції керівництва РФ і сигнал, перш за все, для внутрішньої російської аудиторії перед міжнародними самітами.

"Свого роду превентивне пропагандистське накачування внутрішнього споживача", - пояснив Подоляк.



"Якщо ж серйозно говорити про українське суспільство і західні країни, то зрозуміло, що аргумент про підльотний час ракет не може сприйматися взагалі", - додав він.

Подоляк нагадав, що в ОП вважають, що саме НАТО може дати Україні додаткові гарантії, "виходячи з практики останніх років".



"РФ, до речі, вже межує з країнами НАТО, і в цих країнах не спостерігається будь-якої ракетної або будь-якої іншої загрози проти Росії. Так що, знову ж таки маємо справу зі стереотипними міфами, які перетворилися для частини країн на нав'язливі переживання», - резюмував Подоляк.