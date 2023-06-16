Подоляк відреагував на пропозицію Китаю щодо територіальних поступок

20:13 26 травня Київ, Україна

В Офісі Президента України відреагували на заклик спецпредставника уряду Китаю Лі Хуея про необхідність припинення вогню в Україні, "визнавши за росією окуповані українські території".

"Будь-який "компромісний сценарій", що передбачає звільнення не всіх територій України і про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, - рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу росії, консервації режиму путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці", - заявив Подоляк.

За його словами, все це – "блакитна мрія росії".