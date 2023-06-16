Подоляк відреагував на пропозицію Китаю щодо територіальних поступок

В Офісі Президента України відреагували на заклик спецпредставника уряду Китаю Лі Хуея про необхідність припинення вогню в Україні, "визнавши за росією окуповані українські території".
За його словами, все це – "блакитна мрія росії".
Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час свого туру Європою запропонував залишити під контролем росії тимчасово окуповані території України.
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