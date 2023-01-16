Подоляк зазначив, що немає способу домовитися з росією

17:27 16 січня Київ, Україна

Війну треба перемогти у війні, бо немає способу домовитися з росією.

Про це радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter у понеділок, 16 січня.
 
"Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє ... Росія без жодної причини напала на Україну. Росія веде повноцінну війну всіма видами зброї. Росія масово вбиває цивільних і "зачищає" територію. Рф вчиняє злочини проти людяності. Немає способу домовитись. Війну треба виграти", - написав Подоляк.