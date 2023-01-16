Подоляк зазначив, що немає способу домовитися з росією

"Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє ... Росія без жодної причини напала на Україну. Росія веде повноцінну війну всіма видами зброї. Росія масово вбиває цивільних і "зачищає" територію. Рф вчиняє злочини проти людяності. Немає способу домовитись. Війну треба виграти", - написав Подоляк.