Подоляк зазначив, що немає способу домовитися з росією
17:27 16 січня Київ, Україна
Війну треба перемогти у війні, бо немає способу домовитися з росією.
Про це радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк
повідомив у Twitter у понеділок, 16 січня.
"Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє ... Росія без жодної причини напала на Україну. Росія веде повноцінну війну всіма видами зброї. Росія масово вбиває цивільних і "зачищає" територію. Рф вчиняє злочини проти людяності. Немає способу домовитись. Війну треба виграти", - написав Подоляк.
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