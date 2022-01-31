Подоляк про слідство щодо Медведчука

21:36 11 травень Київ, Україна

За несумлінне користування ресурсами Криму після його окупації Росією і за деструктивні дії його медіаімперії, Віктор Медведчук стане перед законом.



Про це журналістам заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для всього нашого суспільства. По-перше, державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами його дивної медіаімперії. По-друге, десятки класичних непрозорих схем і угод, про що багато журналістських розслідувань... Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організувати свій "бізнес" чесно. Тільки політичний "дах" при різній владі протягом багатьох років допомагав Медведчуку уникати уваги правоохоронних органів і прокуратури", - сказав Подоляк.

Він підкреслив, що цій "вкрай впливовій і солідній людині", яка, за словами Подоляка, намагалася вирішувати долю народу і активно користувалася ресурсами країни в Криму вже після окупації, сховатися від слідчих дій не вдасться.