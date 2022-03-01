Подоляк назвав метою Путіна паніку та жертви серед населення

11:48 01 березень Київ, Україна

Цілями Росії під час вторгнення в Україну є масова паніка, жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури, вважає радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.



"Маски остаточно скинуті. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - написав Подоляк у Твіттер у вівторок, 1 березня.



Він додав, що Україна "гідно бореться".



Напередодні Подоляк взяв участь у переговорах із РФ щодо завершення війни в Україні. За його словами, на зустрічі визначили низку пріоритетних питань, які можуть допомогти припинити бойові дії. Очікується другий раунд переговорів.