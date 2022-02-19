Подоляк: головним організатором примусової посадки Ryanair є РФ

Ситуацію з екстреною посадкою лайнера Ryanair можна вважати проявом міжнародного тероризму під керівництвом Росії, подібні інциденти заслуговують найжорсткішої юридичної оцінки.
Про це в понеділок, 24 травня, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.
Подоляк зазначив, що дії влади Білорусі вимагають жорсткої юридичної оцінки.
"Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції щодо авторів даного єзуїтського сценарію", - вважає радник глави ОП.
Він зазначив, що засобів впливу не так багато, тому потрібно вводити істотні фінансово-торговельні обмеження.
"Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції щодо авторів даного єзуїтського сценарію", - вважає радник глави ОП.
Він зазначив, що засобів впливу не так багато, тому потрібно вводити істотні фінансово-торговельні обмеження.
Нагадаємо, напередодні в аеропорту Мінська влада Білорусі негайно посадила пасажирський літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, повідомивши про замінування. Після посадки лайнера був затриманий Роман Протасевич - засновник Telegram-каналу NEXTA, визнаного в республіці екстремістським.
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