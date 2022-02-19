Подоляк: головним організатором примусової посадки Ryanair є РФ

10:57 24 травень Київ, Україна

Ситуацію з екстреною посадкою лайнера Ryanair можна вважати проявом міжнародного тероризму під керівництвом Росії, подібні інциденти заслуговують найжорсткішої юридичної оцінки.

Про це в понеділок, 24 травня, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк

"Повітряний інцидент в Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс - це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму. І трактуватися даний інцидент має однозначно. Примус пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом "про мінування" і під конвоєм військової авіації - безумовний і демонстративний виклик сучасного світу", - сказав він.

Подоляк зазначив, що дії влади Білорусі вимагають жорсткої юридичної оцінки.



"Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції щодо авторів даного єзуїтського сценарію", - вважає радник глави ОП.



Він зазначив, що засобів впливу не так багато, тому потрібно вводити істотні фінансово-торговельні обмеження.

"Однак я б особливо відзначив і ще один найважливіший аспект цієї історії. В результаті даної операції сам Лукашенко, Білорусь в цілому остаточно перейшли в розряд максимальної токсичності і "нерукопожатності". Ніякого компромісного виходу з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливо. Єдиний шлях у Лукашенка - остаточно розчинити свою країну в РФ. Виходячи з підсумкової ціни події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більш того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось подібне для України. У вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшою максимальною дискредитацією нашої країни, про що досі щиро жалкують окремі наші "корисні", скажімо так, медійні суб'єкти", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, напередодні в аеропорту Мінська влада Білорусі негайно посадила пасажирський літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, повідомивши про замінування. Після посадки лайнера був затриманий Роман Протасевич - засновник Telegram-каналу NEXTA, визнаного в республіці екстремістським.