Підготовка до вивезення населення та цінностей: росіяни планують втечу з півночі Криму

12:39 09 червня Київ, Україна

Російські окупанти розпочинають підготовку до вивезення населення та викрадення культурних цінностей з півночі Криму, повідомляє Центр національного спротиву.



Відповідно до отриманих даних, російська адміністрація окупаційної влади на півночі тимчасово окупованого півострова отримала вказівки щодо необхідності провести "евакуацію".



За інформацією, було складено списки населення, які будуть примусово вивезені у внутрішні райони півострова або на територію Російської Федерації. Процес підготовки вже розпочався у місті Армянськ.



Насамперед планується евакуація представників окупаційної адміністрації та їхніх сімей, а також техніки та документів. Особлива увага приділяється вивезенню матеріально-культурних цінностей.



Центр національного опору висловлює подяку місцевому підпіллю за надану інформацію та списки осіб, пов'язаних із діяльністю окупаційної адміністрації.



У Центрі зазначають, що кожен із причетних нестиме покарання та відповідатиме за свої дії.