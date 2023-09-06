Підготовка енергосистеми до зими: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 вересня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача ЗСУ. Учасники обговорили комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури від потенційних російських атак.
Зеленський повідомив, що заслухав доповіді прем'єр-міністра Шмигаля, віцепрем'єра Кубракова, всього енергетичного сектору, Держспецзв'язку, Генштабу та обласних військових адміністрацій.
Як повідомляв раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ППО, ЗСУ та енергетики підготувалися до осінніх масованих обстрілів.
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