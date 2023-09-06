Підготовка енергосистеми до зими: Зеленський провів засідання Ставки

11:45 06 вересня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 вересня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача ЗСУ. Учасники обговорили комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури від потенційних російських атак.

Зеленський повідомив, що заслухав доповіді прем'єр-міністра Шмигаля, віцепрем'єра Кубракова, всього енергетичного сектору, Держспецзв'язку, Генштабу та обласних військових адміністрацій.
"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання з конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - додав президент.
 
Як повідомляв раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ППО, ЗСУ та енергетики підготувалися до осінніх масованих обстрілів.