Підтримка України: країни G7 ухвалили декларацію на саміті

За повідомленням пресслужби Верховної Ради України, голова Верховної Ради країни взяв участь у Парламентському саміті "Групи Семи" у рамках свого робочого візиту до Японії. На саміті лідери G7 ухвалили декларацію, яка наголошує на підтримці України.
У цій декларації "Групи Семи" було знову засуджено агресивну війну, яку росія веде проти України, а також наголошено на важливості розслідування скоєних злочинів та покарання винних осіб. Керівники парламентів "Групи Семи" закликали росію негайно, повністю та безумовно вивести свої війська та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України.
Вони також висловили непохитну солідарність з українським народом та підтримали ініціативи своїх урядів щодо посилення санкцій проти росії та білорусі. Водночас в декларації висловили занепокоєння через вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи та закликали її повернутися до цієї ініціативи, що сприяло б експорту українського зерна через порти.
Додатково, у декларації було засуджено ядерну риторику росії та її оголошення про намір розмістити ядерну зброю в білорусі. Лідери G7 також закликали повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України.
У цій декларації "Групи Семи" було знову засуджено агресивну війну, яку росія веде проти України, а також наголошено на важливості розслідування скоєних злочинів та покарання винних осіб. Керівники парламентів "Групи Семи" закликали росію негайно, повністю та безумовно вивести свої війська та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України.
Вони також висловили непохитну солідарність з українським народом та підтримали ініціативи своїх урядів щодо посилення санкцій проти росії та білорусі. Водночас в декларації висловили занепокоєння через вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи та закликали її повернутися до цієї ініціативи, що сприяло б експорту українського зерна через порти.
Додатково, у декларації було засуджено ядерну риторику росії та її оголошення про намір розмістити ядерну зброю в білорусі. Лідери G7 також закликали повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України.
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