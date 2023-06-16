Підтримка України: Данія та Норвегія відправлять боєприпаси

15:52 15 червня Київ, Україна

Данія та Норвегія продовжують співпрацювати в галузі постачання артилерійських снарядів для української армії, розширюючи свої зусилля.

Відповідно до нового повідомлення Міністерства оборони Данії від 15 червня, цього разу планується поставити понад 10 тисяч боєприпасів.

За інформацією відомства, Норвегія надаватиме артилерійські снаряди, а Данія відповідальна за постачання зарядів та запалів.

Крім того, Данія додатково запропонувала ще 1500 комплектів артилерійських снарядів та 500 гранат.
 
"Україна, як і раніше, відчуває гостру потребу в боєприпасах для протистояння росії. Разом з іншими країнами Європейського Союзу та НАТО Данія активно реагує на різні ініціативи. Спільно з Норвегією ми зможемо поставити понад 10 тисяч повноцінних артилерійських снарядів у найкоротший термін", - зазначив виконавець обов'язків міністра оборони Троєлс Лунд Поульсен.