Підтримка енергосектору: Єврокомісар з енергетики прибула до Києва

15:55 01 листопада Київ, Україна

Міжнародні партнери мають збільшити підтримку енергетичного сектору України. Про це заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, яка прибула 1 листопада з візитом до Києва.

"Я сьогодні у Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку росії - жорстока і нелюдська тактика, щоб викликати людські страждання з наближенням зими", - написала Сімсон у Twitter.

За її словами, Євросоюз стоїть поряд з Україною, щоб допомогти, допоки Україна не переможе.

“Я на власні очі бачила масштаби руйнувань в Україні, і докладаю всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги. Це має надходити від інститутів ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів та приватних донорів», — додала єврокомісар з енергетики.

Напередодні Сімсон розповіла, що ЄС готовий постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту.