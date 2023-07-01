Під Запоріжжям 50 солдатів Росії відмовилися воювати і вивели озброєння з ладу.

Як повідомив у ранковому зведенні від 1 липня Генштаб ЗСУ, масове дезертирство сталося у російських військах, що воюють у Запорізькій області.. Приблизно 50 окупантів відмовилися брати участь у бойових діях та вивели озброєння з ладу.
У районі Дорожнянки Запорізької області близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу Каспійської флотилії відмовилися брати участь у бойових діях.. Вони вивели з ладу озброєння, що є в підрозділі.
Нагадаємо, у російській армії почастішали випадки саботажу та дезертирства.
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