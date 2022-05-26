Під санкції РНБО потрапили журналісти і нардеп

Глава Ради нацбезпеки Олексій Данилов повідомив, що на засіданні РНБО було прийнято рішення ввести санкції проти нардепа Андрія Деркача і кола осіб, під санкціями США.
Про прийняті рішення Данилов розповів 20 серпня.
Також РНБО запроваджує санкції проти нардепа Андрія Деркача.
Хто такий Андрій Деркач:
19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори. Міністерство фінансів США ввело санкції проти Андрія Деркача. Внесений у персональний список санкцій США з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем".
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