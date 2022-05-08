Під посольством Білорусі проходить акція пам'яті Віталія Шишова

20:10 03 серпня Київ, Україна

З гаслами "Не забудемо, не пробачимо!" під білоруським посольством в Києві проходить акція, присвячена пам'яті Віталія Шишова, якого напередодні знайшли мертвим.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS у вівторок, 3 серпня.



"На акцію прийшла цивільна дружина Шишова. Вона п'є воду і не хоче спілкуватися з журналістами через погане самопочуття", - йдеться в повідомленні.



Напроти білоруського посольства біля хреста - фотографії Шишова та інших загиблих опозиціонерів в квітах і лампадках. Люди скандують: "Не забудемо, не пробачимо!" і "Живе Білорусь!".



Нагадаємо, глава Білоруської будинку зник напередодні в Києві. Шишов відправився на пробіжку і не повернувся. А сьогодні його знайшли повішеним у лісосмузі недалеко від будинку, де він проживав.



Правоохоронці розглядають дві версії смерті Шишова - самогубство або навмисне вбивство. На його тілі були виявлені садна.