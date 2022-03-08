Під Миколаєвом ЗСУ розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів із Криму

11:13 06 березень Київ, Україна

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу та перейшли на бік РФ у Криму.

З того часу СБУ поіменно визначила кожного зрадника та чекала нагоди покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.



Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам послав зрадників на вірну смерть в Україну.



Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Ми маємо таблицю позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.



Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився.



Докладаємо всіх зусиль, щоб усі вони були покарані!





