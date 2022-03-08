Під Миколаєвом ЗСУ розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів із Криму

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу та перейшли на бік РФ у Криму.
З того часу СБУ поіменно визначила кожного зрадника та чекала нагоди покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.
Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам послав зрадників на вірну смерть в Україну.
Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Ми маємо таблицю позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.
Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився.
Докладаємо всіх зусиль, щоб усі вони були покарані!
Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам послав зрадників на вірну смерть в Україну.
Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Ми маємо таблицю позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.
Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився.
Докладаємо всіх зусиль, щоб усі вони були покарані!
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