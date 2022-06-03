Під Маріуполем виявили «фільтраційну в'язницю» для волонтерів

07:57 03 червня Київ, Україна

У Маріуполі виявили другу «фільтраційну в'язницю», в якій у тому числі перебувають понад 20 волонтерів, які допомагали вивозити українців із окупованого міста.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

«Раніше ми повідомляли про першу фільтраційну в'язницю в селі Єленівка на базі колишньої Єнакіївської виправної колонії суворого режиму № 52. Саме тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнські активісти та журналісти. Тепер стало відомо про другу фільтраційну в'язницю на базі колишньої Волноваської виправної колонії № 120. Судячи з інформації, саме тут утримуються „неблагонадійні“ до винесення вироку або проходження фільтрації. Ті, хто просто виявився підозрілим і не належить до вищезгаданих категорій. Саме тут перебуває понад 20 волонтерів, які здійснювали вивезення маріупольців у період евакуації», - повідомив Андрющенко.

"Цікавий факт щодо волонтерів. Майже всі вони отримали посвідчення від Червоного Хреста України. Тепер стає зрозумілим, навіщо так звана ДНР розгорнула програму дискредитації Червоного хреста. Щоб уникнути звинувачень у арешті їхніх волонтерів", - додав Андрющенко.

Цього ж дня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у Маріупольському районі Донецької області російські військові розстрілюють українських волонтерів та чиновників за відмову співпрацювати з окупаційною владою. За його словами, фейковий суд так званої ДНР засудив до 10-річного ув'язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл, а українська суддя, яка розглядала кілька резонансних справ, піддається тортурам, уточнив Бойченко.